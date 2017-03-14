В России озаботились антитеррористической безопасностью курортов Крыма

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рекомендовал обратить особое внимание на обеспечение мер антитеррористической безопасности санаториев и курортов в Крыму. Об этом шла речь на совещании 14 марта, в котором принял участие исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства города.

Как сообщается, с учетом приближающегося летнего оздоровительного сезона, Патрушев потребовал «обратить особое внимание на обеспечение мер антитеррористической безопасности санаториев, курортов, детских здравниц, стадионов».

Также сообщается, что Патрушев сообщил, что на Юге России и в Крыму удалось избежать террористических актов благодаря «скоординированным действиям федеральных и региональных органов власти».

Патрушев добавил, что «для нейтрализации угроз энергетической безопасности» был реализован комплекс мер по антитеррористической защищенности энергомоста «Краснодарский край-Крым».

На совещании секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что считает недостаточным самообеспечение аннексированного Крыма продуктами питания и «вызывает тревогу».