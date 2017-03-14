В Херсоне рассказали, как защищали область от вторжения российских военных из аннексированного Крыма

На прошедшей в Херсонской облгосадминистрации встрече представителей власти с бойцами и участниками добровольческих военных и гражданских формирований 14 марта общественники заявили, что в первый месяц после аннексии Крыма Херсонскую область защищали от российского вторжения только добровольческие формирования.

Как рассказал руководитель общественной организации «Кордон» Юрий Бычковский, активисты этой организации в марте 2014 года принимали участие в патрулировании админграницы с Крымом возле сел Чонгар и Стрелковое Генического района, а также организовали блокпост в селе Хорлы Каланчанского района.

«Был период, когда в Хорлах Херсонщины Украину защищали только мы – десять активистов и местные охотники. А участок был очень опасный: там из Крыма на некоторых участках можно на материк пройти вброд. И только спустя некоторое время после начала оккупации Крыма в Хорлы прибыли воинские части из Тернополя и Каменец-Подольского, а потом был организован полноценный блокпост», – рассказал Юрий Бычковский.

Координатор Херсонского «Центра помощи военным» Галина Уманец рассказала о поездке девяти херсонских активисток в Крым 8 марта 2014 года.

«Мы решили отвезти продукты нашим военным, находившимся в осаде. Дату для поездки выбрали специально: понимали, что 8 марта на блокпостах к женщинам, скорее всего, будут снисходительны. Ехали порознь на нескольких машинах, чтоб не вызывать подозрений. Большое количество разных продуктов в машинах объясняли тем, что едем торговать на базар. Проехали по Крыму около 700 километров, посетили с гуманитарной миссией несколько воинских частей. Тяжелее всего было в Севастополе. Мы подъехали к штабу военно-морских сил Украина, который был блокирован пророссийскими активистами. Люди вели себя очень агрессивно, неадекватно. Мы все же смогли передать нашим морякам несколько коробок с продуктами. А они нам через забор бросали желтые тюльпаны», – рассказала Галина Уманец.

В честь Дня добровольца в Херсоне 14 марта состоялись концерт, выставка фотографий и военного снаряжения, а также на площади Свободы показали фильм режиссера Леонида Кантера о бойцах добробатов, защищавших Донецкий аэропорт.

Верховная Рада 17 января 2017 года приняла постановление №4261 об учреждении в Украине Дня украинского добровольца, который будет отмечаться 14 марта. Праздник учрежден с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усиления общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности.