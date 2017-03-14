Рефат Чубаров призвал объединить темы Донбасса и Крыма

Взаимоотношения Украины с Россией необходимо сводить к минимуму, как с признанным Евросоюзом государством-агрессором. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии заявил народный депутат Украины, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Так он прокомментировал возможность разрыва Украиной всех дипломатических отношений с Россией.

«Наиболее оптимальные пути решения – где-то посередине. Я сторонник того, чтобы максимально свести к минимуму взаимоотношения с Россией, как со страной-агрессором. Эту страну уже, в том числе, благодаря украинским усилиям, в резолюции Генассамблеи ООН от 19 декабря 2016 года назвали страной-агрессором. Соответственно, наши действия по отношению к России должны исходить из этого определения», – сказал Чубаров.

Также глава Меджлиса подчеркнул, что Украине необходимо объединить вопросы аннексированного Крыма и части оккупированного Донбасса в «единую формулу» для партнеров страны.

«Более актуальным, чем, скажем, объявление военного положения или иных статусов, будет уточнение нашей украинской позиции по всему комплексу взаимоотношений со страной-агрессором. Эта формула должна объединять Крым и восточную Украину. Эта формула должна звучать таким образом: восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь. И нам не надо вне этой формулы ни с кем садиться за стол переговоров», – подчеркнул Чубаров.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».