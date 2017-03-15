Аксенов: Крым – это личный проект Путина

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крым является личным проектом президента России Владимира Путина, из-за чего полуостров «развивается ускоренными темпами». Об этом Аксенов заявил в эфире одного из крымского телеканала «Крым 24».

Аксенов утверждает, что без личного вмешательства Путина «Крым не смог бы справиться с кризисной ситуацией, возникшей из-за энергоблокады полуострова, в такие сжатые сроки».

«Президент сконцентрировал ресурсы страны на строительство моста, на строительство энергомоста, нашел время прилететь, когда была сложная ситуация с отключением электроэнергии. Никто не знал, как ситуация будет развиваться. Ведь на самом деле ситуация была критическая, достаточно тревожная», – заявил Аксенов.

Накануне российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что России нужна монархия, а президенту этой страны Владимиру Путину нужно больше полномочий, «вплоть до диктатуры».

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».