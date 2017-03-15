В день аннексии Крыма в России намерены объявить амнистию для заключенных

Российская фракция ЛДПР разработала и намерена внести 16 марта на рассмотрение Госдумы проект постановления об объявлении амнистии «по случаю трехлетней годовщины воссоединения Крыма с Россией». Об этом 15 марта заявил замруководителя думских либерал-демократов Ярослав Нилов, сообщает ТАСС.

«Традиционно мы предлагаем освободить и амнистировать определенные категории лиц, осужденных по нетяжким статьям, а также инвалидов, матерей и отцов-одиночек, многодетных родителей», – заявил Нилов.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

