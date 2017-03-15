В Крыму не может быть диктатуры – Песков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что в аннексированном Крыму не может быть установлена диктатура. Об этом Песков заявил 15 марта, комментируя высказывания подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенов, сообщает «ТАСС».

Песков утверждает, что президент России Владимир Путин «прохладно относится к идеям введения монархии в России или отдельно взятом российском регионе».

«Монархии в отдельно взятом регионе России быть не может. Сказанное является личным мнением Аксенова. Он волен высказывать свое личное мнение», – считает Песков.

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов вечером 14 марта в эфире телеканала «Первый Крымский» заявил, что России нужна монархия, а президенту этой страны Владимиру Путину нужно больше полномочий, «вплоть до диктатуры».

Российский «Интерфакс» сообщает, что Аксенов в эфире крымского телеканала заявил, что является «солдатом президента».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

