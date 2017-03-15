В Ялте возбудили дело на главврача, который якобы начислил себе премию

В Крыму возбудили уголовное дело в отношении главного врача ялтинского санатория, который якобы издал и лично подписал приказ о начислении себе премии. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе российского МВД по Крыму.

«В ходе расследования полицейские установили, что 55-летний гражданин, который находился в должности главного врача санатория, издал и лично подписал приказ о начислении себе премии. После чего передал данный приказ на исполнение в бухгалтерию предприятия», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что глава учреждения не вправе единолично принимать решения о начислении и выплате себе надбавок и премий и издавать на основании таких решений приказы.

В отношении ялтинского врача возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 (присвоение или растрата) Уголовного кодекса России и ему грозит до 6 лет тюремного заключения.

В начале февраля 2017 года в Крыму заявили об острой нехватке кадров. Подконтрольный Кремлю директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Астанкин оценил неукомплектованность кадрового состава «скорой помощи» в одну тысячу человек.

В структуре скорой медицинской помощи в Крыму, по состоянию на февраль 2017 года, трудится около 300 врачей, более 1100 фельдшеров, 290 средних медработников и более 700 водителей.

27 июля Сергей Астанкин заявил, что ремонт в здании Центра медицины катастроф и скорой медпомощи в Симферополе приостановили из-за финансовых проблем.