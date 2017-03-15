Миссия ООН: в Крыму продолжаются пытки заключенных

В Крымских тюрьмах продолжают пытать заключенных. Об этом на брифинге 15 марта заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер.

Она утверждает, что пытки и жестокое обращение позволяют фактическим властям полуострова получать необходимые им признания.

«Заключенных продолжают переводить в Россию, где мы задокументировали отказ в медицинской помощи и, по крайней мере, одну смерть задержанного», – отметила Фиона Фрейзер.

«Резолюция Генеральной ассамблеи ООН № 71205 стала главным документом в работе с Крымом. В ней прописано, что полуостров является временно оккупированной территорией Российской Федерацией. В этом отчете мы обеспокоены серьезными нарушениями прав человека в Крыму, в частности отношением к задержанным лицам», – отметила Фрейзер.

“Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».