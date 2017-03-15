Жалобу Полозова по действиям ФСБ направят в прокуратуру Крыма – офис российского омбудсмена

Российская прокуратура Крыма проверит жалобу адвоката Николая Полозова касательно действий сотрудников Управления Федеральной службы безопасности России. Об этом 15 марта говорится в опубликованном на Фейсбуке Полозова ответе Аппарата Уполномоченного по правам человека России на обращение адвоката.

«Учитывая характер и содержание жалобы, принято решение о ее направлении в прокуратуру Крыма, для проверки», – говорится в документе.

В ведомстве добавили, что Аппарат Уполномоченного по правам человека России не может вмешиваться в деятельность российских органов предварительного следствия, прокуратуры или суда.

Адвокат Николай Полозов 6 марта дал объяснение в рамках доследственной проверки в главном управлении российского Следственного комитета по Крыму.

2 марта адвокат Николай Полозов сообщил, что его вызывают в управление Следственного комитета России по Крыму 6 марта «для дачи объяснений по материалу проверки».

В отношении адвоката Николая Полозова в Крыму 20 декабря возобновили уголовное дело. Основной целью таких действий российской правоохранительной системы в Крыму правозащитники считают желание отстранить Полозова от защиты в «деле Умерова».

Верховный суд Крыма 14 февраля отклонил апелляционную жалобу адвоката Николая Полозова на постановление судьи Киевского районного суда Симферополя Виктора Можелянского о разрешении следователю ФСБ России Игорю Скрипке допросить его как свидетеля по «делу Умерова».

Решение суда первой инстанции оставили без изменений. Таким образом, Верховный суд Крыма признал законным принудительное задержание Полозова сотрудниками ФСБ России 25 января, которое сам адвокат квалифицировал, как похищение.