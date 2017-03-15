В США прошли сенатские слушания о санкциях против России

В Сенате США 15 марта состоялись слушания на тему «Санкции против России, следующие шаги». Эксперты высказали мнение, что санкции не имеют непосредственного влияния на президента России Владимира Путина, однако об отмене ограничений речь идти не может.

В Сенате отметили обеспокоенность сосредоточением власти в руках Путина, уточнив, что свои действия президент России прикрывает интересами россиян, что осложняет работу с санкциями.

Также эксперты отмечают, что отказ от санкций ради борьбы с ИГИЛ – «плохой шаг» и не исключают усиления санкций.

Эксперты сообщили, что правоохранительные органы Америки ведут учет недвижимости, принадлежащей российским олигархам на территории США.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».