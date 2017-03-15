Задержанного в Феодосии крымчанина отпустили на трассе

В среду, 15 марта, в Феодосии сотрудники Федеральной службы безопасности по Крыму задержали крымского татарина Эмиля Мухтеремова. Об этом днем сообщали крымскотатарсие активисты, к вечеру стало известно, что задержанного отпустили.

Как рассказали Крым.Релии друзья Мухтеремова, российские правоохранители отправили задержанного в феодосийское отделение ФСБ. После вывезли Мухтеремова в направлении поселка Зыбино. По словам друга задержанного, ему не предъявили каких-либо обвинений. Никаких протоколов Мухтеремов не подписывал.

Российские силовики в Крыму в открытых источниках ситуацию не комментируют.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».