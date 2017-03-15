На Чонгаре намерены торжественно открыть телерадиовышку для вещания на Крым

На 17 марта запланировано торжественное открытие телерадиовышки в поселке Чонгар неподалеку от админграницы с Крымом. Ее установили для возобновления вещания украинских телеканалов и радиостанций на территорию аннексированного Россией полуострова.

Как рассказала Крым.Реалии заместитель главы Генической райгосадминистрации Гульнара Бекирова, мероприятие пройдет в рамках рабочей поездки министра информационной политики Украины Юрия Стеця, министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадима Черныша, председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко и председателя Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева в Генический район.

Возле телекоммуникационной башни состоится вручение декларации о завершении ее строительства. После чиновники посетят контрольный пункт въезда-выезда «Чонгар», где намерены осмотреть прилегающие территории, «сервисную зону» и сам контрольный пункт совместно с представителями пограничной и таможенной служб Украины.

Чонгарская телерадиовышка уже начала трансляцию радиостанций на южные районы Херсонской области и аннексированный Крым.

25 января член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский сообщил об окончании монтажа телевышки.

Срок строительства вышки составил около двух месяцев, девять месяцев заняли работы по просчету и международной координации радиочастот, отводу земельного участка, проведению конкурса на радиочастоты.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 27 декабря 2016 года выдал лицензии четырем радиостанциям, которые смогут вещать на Крым. Ими стали Украинское радио (общественное вещание), местная херсонская радиостанция, крымскотатарское радио «Meydan», «Радио крымских громад».

Лицензию для вещания Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105.9 на территорию Крыма получила общественная организация «Радио крымских громад».

Вещание в FM-диапазоне охватит Джанкойский и Красноперекопский районы, частично – Симферопольский район Крыма.