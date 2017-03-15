Более половины россиян уверены, что их страна является одним из ведущих государств мира – опрос

В 2014 году 54% россиян считали, что в ближайшие 15-20 лет Россия станет одним из ведущих государств мира. По результатам мартовского опроса 2017 года, проведенного российской государственной компанией «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ), 57% россиян говорят о том, что их страна уже входит в число ведущих государств мира. А еще около трети россиян (31%) полагают, что это произойдет в течение нескольких десятилетий, не согласны с этим 10%.

«Самоуважение россиян продолжает расти, и это самоуважение связано, прежде всего, с активной ролью и важным положением России как игрока в мировой политике. Опрос ВЦИОМ зафиксировал исторический максимум доли респондентов, полагающих, что наша страна уже достигла статуса великой державы либо достигнет его в ближайшее время. На этом фоне снизилась обеспокоенность россиян внешними угрозами», – комментирует данные опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

При этом потенциальным источником агрессии россияне по-прежнему преимущественно называют США (43% из числа тех, кто отмечает существование угрозы), еще 21% ощущает опасность со стороны Украины. Более половины респондентов (54%) считают, что угрозы военного нападения для России не существует.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 2-3 марта 2017 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет.