В России предложили разработать для Крыма особые условия в рамках СЭЗ

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предлагает разработать для Крыма особые условия в рамках действующей свободной экономической зоны. Об этом российский политик заявил 15 марта на пресс-завтраке, посвященном третьей годовщине аннексии Крыма Россией, сообщает ТАСС.

«Если в Крыму будут созданы уникальные условия с точки зрения экономики, если компании увидят, что там можно зарабатывать очень серьезные деньги, они забудут про санкции и будут туда вкладываться», – сказал Миронов.

В качестве примера он привел «небольшие уникальные территории, как Макао, Гонконг», которые являются «суперсвободными зонами с особым режимом налогообложения, финансирования, обмена товарами».

По информации «Интерфакс», Миронов также предложил перенести в Крым офисы Ростуризма и Россотрудничества.

«Против Крыма сегодня действуют санкции, нас ставят вне закона, фактически вычеркивая нашу территорию из правил ВТО, так, давайте, это используем», – призвал российский парламентарий.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».