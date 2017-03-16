Севастопольцев призывают на час отключить электроприборы и свет

В рамках всемирной акции «Час земли», призванной стимулировать интерес к проблеме изменения климата, 25 марта с 20:30 до 21:30 севастопольцев призывают выключить свет, отключить электроприборы.

«Главное управление природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзор) при поддержке правительства Севастополя приглашает всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных организаций присоединится к экологической акции «Час земли» и выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы (кроме лифтов) на один час», – говорится в сообщении на сайте подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

Час Земли (Earth Hour) – это глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF), которая проводится ежегодно в одну из последних суббот марта.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.