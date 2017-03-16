Радио Крым.Реалии: Говорит Москва: в Крыму не хватает продуктов

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о проблеме продовольственной безопасности полуострова. По мнению секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, крымчанам угрожает нехватка собственных продуктов питания. Как на самом деле обстоят дела с количеством и качеством продовольствия на аннексированном полуострове? Грозит ли Крыму голод или угрозы нет?

Об этом ведущий Сергей Громенко говорит с депутатом Киевского областного совета и директором Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексеем Дорошенко.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах АМ – частота 549 кГц, на ультракоротких волнах FM – частота 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.