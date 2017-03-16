В годовщину «референдума» и аннексии Крыма в Симферополе перекроют движение транспорта

Подконтрольная Кремлю администрация Симферополя постановила перекрыть движение транспорта 16 марта с 08:30 до 10:00 часов по проспекту Кирова (на участке от перекрестка проспекта Кирова и улицы Гоголя до пересечения проспекта Кирова и улицы Севастопольской), по улице Серова (на участке от перекрестка улицы Серова и улицы Александра Невского до пересечения улицы Серова и улицы Екатерининская) и с 15:30 до 22:00 часов 18 марта по проспекту Кирова (на участке от перекрестка проспекта Кирова и улицы Гоголя до пересечения проспекта Кирова и улицы Севастопольской).

Также запрещена парковка транспорта 16 марта с 08:00 до 10:00 часов по проспекту Кирова, по улице Серова и с 15:00 до 22:00 часов 18 марта по проспекту Кирова (на участке от перекрестка проспекта Кирова и улицы Гоголя до пересечения проспекта Кирова и улицы Севастопольской).

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».