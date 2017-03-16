Турция грозит отменить соглашение с Евросоюзом о беженцах

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил 15 марта в интервью Kanal 24 TV, что его страна может отменить соглашение, предусматривающее сдерживание Турцией потока мигрантов и беженцев в Европейский союз.

Год назад, когда Европа переживала разгар миграционного кризиса, Турция заключила соглашение, которое предусматривало ускоренное рассмотрение вопросов безвизового въезда для турецких граждан и членства страны в ЕС, а также выделение 6 миллиардов долларов на обустройство лагерей беженцев в Турции.

«Мы можем остановить его (договор – КР) в одностороннем порядке. Все это в наших руках», – заявил министр иностранных дел Турции.

В течение последних дней отношения между Турцией и ЕС обострились после запрета Нидерландов и Германии по проведению турецкими политиками митингов перед референдумом 16 апреля, который имеет целью расширение полномочий президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.