Инфоцентр «Крымский мост» выпустил альманах о первом годе строительства Керченского моста

Инфоцентр «Крымский мост» выпустил альманах «Крымский мост. Год строительства». Как сообщается, в нем предоставлена хронология строительства Керченского моста в цифрах и фактах.

«Это более 70 страниц текста с цифрами и фактами, цитатами проектировщиков, инженеров и рабочих, проиллюстрированные сотнями фотографий. Материалы представлены в хронологическом порядке. Это позволяет проследить, как развивался масштабный проект», – отметили в инфоцентре.

Там утверждают, что с момента подписания контракта в феврале 2015 года строительство профинансировано почти на 118 млрд рублей, что является 53% от суммы контракта.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

В начале июля инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей в ценах соответствующих лет.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.