Константинов написал книгу о «крымской весне» к трехлетию «референдума»

Подконтрольный Кремлю глава крымского парламента Владимир Константинов написал книгу о событиях февраля-марта 2014 года. Об этом он рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Идея написания книги возникла давно, сразу после всех исторических событий. Было очень важно зафиксировать те эмоции и чувства, которые мы испытывали в тот период. Для меня было важным в первую очередь изложить свое видение тех событий и свою оценку ситуации как человека, который в тот период находился на верхней ступеньке власти», – сказал Константинов.

По его словам, на написание книги о «крымской весне» ушел один год. Также Константинов отметил, что произведение не претендует на достоверный политический или исторический анализ.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».