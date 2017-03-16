В Севастополе и Симферополе подали заявки на митинг за отставку Медведева

Сторонники Алексея Навального в Симферополе и Севастополе намерены провести публичные мероприятия в виде шествия и митинга в поддержку требования расследовать «факты коррупции высших должностных лиц России». Мероприятия запланированы на 26 марта.

«Мотивы, которые побудили нас выйти на улицу – это, в первую очередь, нежелание власти реагировать на запрос граждан. Таким образом, мы, как и люди во многих других городах России, намерены заставить власть прокомментировать обвинения в коррупции (выраженные Алексеем Навальным в фильме «Он Вам не Димон» – КР)», – сообщил Крым.Реалии крымский активист Дмитрий Кисиев.

Он надеется, что мэрия Симферополя согласует данное мероприятие в первую очередь, поскольку подобные уведомления практически единовременно поступили в администрации нескольких десятков городов соседней России.

«Сейчас общество начинает нагнетать давление. Уже около сотни уведомлений в разных городах России были поданы в мэрии. Мы, в частности, полностью соблюли процессуальное законодательство. Все нюансы были учтены, поэтому, конечно, отказ в согласовании, если таковой произойдет, будет политически мотивирован», – добавил Кисиев.

Активист подчеркнул, что отказ в уведомлении априори будет незаконным, и они обжалуют его в суде, согласно нормам действующего законодательства. В то же время, при отсутствии согласования, активисты, вероятно, пересмотрят форму проведения акции и выйдут на улицу с одиночными пикетами, которые не требуют подачи уведомлений.

«На данный момент нашу инициативу в Симферополе готовы поддержать около 50 человек. Это те люди, которые однозначно намерены выйти. Но к 26-му марта, я думаю, это число утроится. В уведомлении я указал 200 человек. Опасений никаких мы не испытываем. В симферопольской мэрии к нам отнеслись благосклонно, никакого произвола мы пока не ощущаем», – подытожил активист.

Аналогичное уведомление было подано в правительство города Севастополя. Запланированное количество участников, указанное в документе, 100 человек.

2 марта 2017 года российский оппозиционный политик, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал фильм «Он Вам не Димон», в котором обвинил действующего премьер-министра России Дмитрия Медведева в ряде коррупционных преступлений. В фильме Навальный утверждает, что Медведев через сеть подставных благотворительных фондов якобы владеет несколькими объектами элитной недвижимости, двумя яхтами и виноградниками в Краснодарском крае и итальянской Тоскане.

На сегодняшний день на канале Навального в «Youtube» фильм посмотрело около 9,5 миллиона человек. Общее количество просмотров варьируется в районе 15 миллионов.

14 марта 2017 года Алексей Навальный выпустил видеоролик с призывом выйти на митинги и шествия во всех городах России с требованием к власти ответить на обвинения, указанные в фильме.