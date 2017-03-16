Поклонская пригласила украинских политиков в Крым налаживать дипотношения

Экс-прокурор аннексированного Крыма и депутат Госдумы России Наталья Поклонская пригласила украинских политиков, «которые уважают выбор крымчан», приехать на полуостров с ознакомительным визитом.

«Украинские политики, законопослушные, доброжелательные, которые уважают мнение и выбор крымчан, конечно, могут приехать с ознакомительной поездкой. Посмотреть, пообщаться с местными властями, наладить дипломатические отношения», – сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

Также она заявила, что «преступникам, которые только прикрываются «корочкой» политика, предстоит восхищаться не достопримечательностями и красотами полуострова, а камерой следственного изолятора».

Выборы в Госдуму седьмого созыва прошли 18 сентября по смешанной системе. Центризбирком России утвердил итоги выборов в Госдуму 23 сентября. «Единая Россия» получила в общей сложности 343 мандата. Москва также решила провести голосование на территории аннексированного Крыма, что вызвало резкую критику Киева и стран Запада.

Ряд стран, включая США, Канаду, Францию, Швецию, Великобританию, Германию, Чехию, Турцию, отказались признавать их законность на территории аннексированного Крыма. МИД Польши поставил под сомнение законность парламентских выборов в Госдуму России в целом. Верховная Рада Украины 20 сентября приняла постановление о непризнании легитимности выборов в аннексированном Крыму и всего состава Госдумы России седьмого созыва.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».