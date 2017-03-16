Эксперт: для крымчан ситуация с ПриватБанком намеренно затягивается

Глава Совета по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг Дмитрий Дугинов считает, что ситуация с блокировкой счетов для крымчан намерено затягивается государством. Об этом 16 марта Дугинов сообщил во время пресс-конференции «3 года дискриминации крымчан со стороны государства и ПриватБанка».

По словам Дугинова в конце февраля 2017 года государство в лице ПриватБанка обратилось в окружной административный суд Днепропетровской области с иском, в котором опять попросило запретить исполнительной службе осуществить принудительное взыскание средств.

«Парадоксально, но суд опять это заявление удовлетворил. Мы сейчас столкнулись с патовой ситуацией, которая заключается в следующем: государство в лице ПриватБанка обращается к государству в лице судебного органа с просьбой запретить государству в лице государственной исполнительной службы выполнять свои обязанности. Круг замкнулся. Государство само запретило себе, то что оно обязано исполнять», – пояснил эксперт.

Дугинов уверен, что в будущем это решение будет отменено, но это «месяцы ситуации, заложниками которой оказались сотни и тысячи украинских граждан».

Между тем, в Национальном банке Украины в ответе на информационный запрос Крым.Реалии 6 февраля ответили, что НБУ «получил ряд обращений граждан, которые имеют статус внутренних переселенцев, по возврату банками (в том числе ПриватБанком) средств вкладчиков по договорам, заключенным на территории Автономной Республики Крым. Известно, что многие вкладчики из Крыма уже обратились в суд для разрешения данного вопроса, и есть несколько решений в пользу истцов». В пресс-службе регулятора добавили, что решение таких споров не входит в компетенцию и полномочия Национального банка, а осуществляется в судебном порядке.

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 18 декабря принял решение передать в 100-процентную государственную собственность крупнейший в Украине банк ПриватБанк.

ПриватБанк в Крыму обслуживал 790 тысяч частных клиентов и 12 тысяч корпоративных. Вскоре после аннексии Крыма ПриватБанк заблокировал на счетах крымчан 8 миллиардов 215 миллионов гривен.