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Новости

Не дождавшись реабилитации, в Крыму умер активист пророссийского движения

Семен Клюев (справа) во время антиукраинской акции, 7 сентября 2012 года

Семен Клюев (справа) во время антиукраинской акции, 7 сентября 2012 года

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Пророссийский активист Семен Клюев ушел из жизни с «клеймом уголовника», так и не дождавшись реабилитации в «российском Крыму». Об этом 16 марта заявил крымский адвокат Иван Бакай. Он сообщил, что Семен Клюев, евпаторийский активист пророссийского движения, осужденный украинским судом в 2011 году за сепаратизм, умер в конце января нынешнего года.

По словам Бакая, который ранее защищал Семена Клюева в суде, пророссийский активист так и не был реабилитирован российскими властями за все три года аннексии Крыма и на нем так и осталось «клеймо уголовника».

«Он очень переживал в последние месяцы, что за почти три года Россия так и не реабилитировала ни его, ни его ближайших соратников. Эти переживания, я думаю, сыграли не последнюю роль в том, что произошло с Клюевым, одним из самых блестящих героев русского сопротивления», – отметил адвокат.

Подтверждения этой информации из других источников нет.

Семен Клюев рвет текст Конституции Украины, 2007 год, Симферополь, АРК

Семен Клюев рвет текст Конституции Украины, 2007 год, Симферополь, АРК

Приговором украинского Апелляционного суда АРК от 28 февраля 2011 года Семен Клюев и лидер движения «Севастополь-Крым-Россия» Валерий Подъячий были осуждены по статье 110 Уголовного кодекса «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» на три года лишения свободы условно.

Семен Клюев, 2007 г.

Семен Клюев, 2007 г.

После аннексии Крыма Россией Семен Клюев и Валерий Подъячий безрезультатно добивались от российский властей «реабилитации» и отмены судимости.

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