Не дождавшись реабилитации, в Крыму умер активист пророссийского движения

Пророссийский активист Семен Клюев ушел из жизни с «клеймом уголовника», так и не дождавшись реабилитации в «российском Крыму». Об этом 16 марта заявил крымский адвокат Иван Бакай. Он сообщил, что Семен Клюев, евпаторийский активист пророссийского движения, осужденный украинским судом в 2011 году за сепаратизм, умер в конце января нынешнего года.

По словам Бакая, который ранее защищал Семена Клюева в суде, пророссийский активист так и не был реабилитирован российскими властями за все три года аннексии Крыма и на нем так и осталось «клеймо уголовника».

«Он очень переживал в последние месяцы, что за почти три года Россия так и не реабилитировала ни его, ни его ближайших соратников. Эти переживания, я думаю, сыграли не последнюю роль в том, что произошло с Клюевым, одним из самых блестящих героев русского сопротивления», – отметил адвокат.

Подтверждения этой информации из других источников нет.

Приговором украинского Апелляционного суда АРК от 28 февраля 2011 года Семен Клюев и лидер движения «Севастополь-Крым-Россия» Валерий Подъячий были осуждены по статье 110 Уголовного кодекса «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» на три года лишения свободы условно.

После аннексии Крыма Россией Семен Клюев и Валерий Подъячий безрезультатно добивались от российский властей «реабилитации» и отмены судимости.