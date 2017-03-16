МИД Великобритании: «Крым – это Украина, его нужно вернуть»

Министерство иностранных дел Великобритании заявляет, что Россия незаконно аннексировала Крым и он должен быть в составе Украины. Об этом 16 марта ведомство сообщило в Твиттере.

«Три года после того, как Россия нелегально аннексировала Крым, Великобритания остается непоколебимой в убеждении, что Крым – это Украина, и его нужно вернуть», – говорится в сообщении.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».