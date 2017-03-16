Несколько районов Крыма были частично обесточены

В Крыму утром 16 марта остались без электричества несколько районов. Как сообщает пресс-служба «Крымэнерго», это произошло из-за того, что сработала противоаварийная автоматика.

«По республике Крым остались без электроснабжения 322 тысячи человек, по городу Севастополю – 271 тысяча», – сообщают в ведомстве.

По их информации, в 06:25 была отключена кабельно-воздушная линия КВЛ 220 кВ «Тамань – Кафа цепь 1». В связи с тем, что «Тамань – Кафа цепь 2 от ДЗЛ» была выведена в ремонт, сработала локальная автоматика предотвращения нарушения устойчивости.

В результате частично были обесточены Ленинский, Кировский, Нижнегорский, Советский, Октябрьский, Сакский, Бахчисарайский, Первомайский, Джанкойский, Раздольненский, Белогорский, Симферопольский районы Крыма, города Симферополь, Феодосия, Керчь.

Часом позже проблема была устранена и электроснабжение восстановилось.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.