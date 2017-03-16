Крым никогда не обеспечивал себя продуктами – эксперт

Крым никогда не был самодостаточным регионом по продовольствию, рассказал в эфире Радио Крым.Реалии депутат Киевского областного совета и директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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​«Эта проблема была актуальна еще сто лет назад, в 1918 году, при гетмане Павле Скоропадском. Ровно потому, что Крым никогда не мог себя обеспечить продуктами питания. На сегодняшний день, если мы посмотрим, что импортирует Крым, то окажется, что продовольствия, по сравнению с машиностроением и всем остальным, намного больше», – сказал он.

По словам Алексея Дорошенко, до аннексии Крым обеспечивали продуктами украинские компании.

«Многие украинские предприятия, которые находились в Крыму, работали, естественно, по стандартам украинским и международным. В России другие стандарты. И при этом всем, когда такие предприятия, как «Массандра» и «Коктебель», хотели иметь переходной период или какое-то послабление для себя со стороны Кремля, то они этого не получили. И фактически, они на сегодняшний день не имеют возможности конкурировать с российскими производителями», – отметил Дорошенко.

По мнению эксперта, для регионов соседней России крымские производители являются конкурентами, и им невыгодно развитие сельского хозяйства на полуострове.

«С точки зрения большой политики, с точки зрения экономической конкуренции, даже для Ростова Крым является конкурентом. Поэтому для них выгоднее завозить с материка продукты, чем фактически их выращивать там», – подчеркнул он.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает самообеспечение аннексированного Крыма продуктами питания недостаточным. Об этом 14 марта Патрушев заявил на выездном совещании в Южном федеральном округе соседней России, сообщает «РИА Крым».