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Адвоката Темишева отстранили от «дела 26 февраля»

Джемиль Темишев

Джемиль Темишев

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Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя отстранил адвоката Джемиля Темишева от «дела 26 февраля». Об этом 16 марта Темишев сообщил в комментарии Крым.Реалии.

По словам Темишева, его отвод ничем не мотивирован.

«Вчера (15 марта – КР) прокурором было заявлено ходатайство об отводе меня в связи с тем, что я ранее представлял Талята Юнусова и Эскендера Небиева и прокурор усмотрел конфликт интересов между моими подзащитными. Я возражал против этого, говорил, что мои подзащитные приехали на митинг по собственной инициативе и никто ими не руководил. Там не было общего преступного плана. Поэтому я возражал. Меня поддерживали все мои коллеги. Они также считали, что этот отвод был не мотивированным», – считает Темишев.

В рамках заседания подконтрольного Кремлю Центрального районного суда Симферополя по «делу 26 февраля» 15 марта российский прокурор выступил с ходатайством об отводе адвоката Джемиля Темишева. Об этом сообщил в видеообращении адвокат Эдем Семедляев.

27 февраля российский адвокат Николай Полозов сообщил, что на суде по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза удовлетворили ходатайство прокурора о вызове на допрос ранее осужденных Эскендера Небиева, Талята Юнусова и Арсена Юнусова. Трое допрошенных ничего не сказали о действиях задержанного во время митинга возле стен Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года.

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