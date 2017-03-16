На площади в Алуште автомобили выстроились в российский триколор

На Советской площади Алушты в четверг, 16 марта, более 100 автомобилей белого, синего и красного цветов образовали российский флаг. Об этом сообщает «Крыминформ».

По словам подконтрольного Кремлю начальника отдела по спорту администрации Алушты Олега Захарова, флешмоб посвящен годовщине крымского «референдума». В организации мероприятия приняли участие горадминистрация, военно-патриотическая организация «Каскад-4», автошкола «Виктория», алуштинская автошкола ДОСААФ и партийные активисты.

Захаров сообщил, что общая дистанция маршрута составит 38 км. Мероприятие закончится возложением цветов к памятнику павшим крымским партизанам на дороге Алушта-Ялта.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».