Новый рентген и компьютерный томограф начали работать в бюджетном учреждении «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6». Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю министерства здравоохранения Крыма.

«В ГБУЗ «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6» введена в работу новая техника: рентген-аппарат и компьютерный томограф», – говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, новый томограф повышает точность диагностики, а современный рентген сокращает время процедуры с 40 до 15 минут.

Ранее сообщалось, что в государственных медицинских учреждениях Крыма отсутствуют работающие магнитно-резонансные томографы.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».