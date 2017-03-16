Украинский суд конфисковал судно Sky Moon, заходившее в порты Крыма

В Одессе суд конфисковал судно Sky Moon, арестованное после захода в порты Крыма, сообщает 16 марта пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины. В ведомстве подчеркнули, что подобное решение принято впервые в истории страны.

«Суд признал капитана (судна Sky Moon – КР) виновным в перемещении вне украинского таможенного контроля с территории АР Крым более 3000 тонн технической соды и постановил конфисковать в доход государства предмет контрабанды стоимостью почти 18,5 миллиона грн. Также судом принято решение о конфискации и транспортного средства, который используется для совершения правонарушения – указанного морского судна», – говорится в сообщении пресс-службы.

В результате конфискации более 18 млн грн поступит в доход государства в качестве санкции за нарушение правил въезда-выезда в АР Крым, отметили в ведомстве.

В военной прокуратуре Южного региона Украины пояснили, что дело рассматривалось 15 марта в Малиновском районном суде Одессы.

С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией Крыма, гавани полуострова закрылись для международного судоходства.

В декабре 2014 года европейским компаниям запретили оказывать туристические услуги в Крыму, а круизным кораблям – заходить в порты полуострова. Официально Кабинет министров Украины исключил крымские порты из перечня открытых для иностранных судов в мае 2015 года.

С момента аннексии Госпогранслужба Украины отследила 652 иностранных судна, которые нарушили украинское законодательство и заходили в порты аннексированного Крыма.

Благодаря изменению украинского законодательства с прошлого года Госпогранслужба может задерживать такие суда и их грузы. В декабре 2016 года украинские пограничники арестовали первое такое судно Sky Moon, которое перевозило соду из Севастополя в молдавский порт.

По данным фонда «Майдан иностранных дел», за январь 2017 года в крымские порты зашли 73 судна, 57 из которых ходили под российским флагом. Все нарушители уже занесены в общую базу данных «Черный список» судов, заходивших в Крым за последние три года. Из общего количества судов активную деятельность вели 46, остальные 27 судов находились в крымских портах в ремонте или отстое.