Госдеп США: санкции сохранятся, пока Крым не перейдет под контроль Украины

Соединенные Штаты не признают «референдум» в Крыму 2014 года и попытку аннексии Крыма, санкции по Крыму будут сохранены, пока полуостров не перейдет под контроль Украины. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, обнародованном 16 марта на сайте ведомства.

«Три года назад Россия захватила и оккупировала Крым. Затем Россия провела нелегитимный референдум, в ходе которого жители Крыма вынуждены были голосовать, в то время как вооруженные иностранные вооруженные силы оккупировали их земли… Мы еще раз подтверждаем нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины», – говорится в сообщении.

В американском ведомстве отметили, что в Крыму российские власти «проводят кампанию по подавлению инакомыслия».

«В оккупированном Россией Крыму наблюдатели за соблюдением прав человека зафиксировали случаи насильственных исчезновений, внесудебных казней, пыток и штрафных психиатрических госпитализаций. Крымские татары, этнические украинцы, проукраинские активисты и независимые журналисты подвергались политически мотивированному преследованию и подвергаются постоянным репрессиям», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Крыму закрыты неправительственные организации и независимые СМИ, последовательно отказывают международным наблюдателям в доступе на полуостров. «Мы призываем Россию прекратить попытки подавления свободы выражения мнений, мирных собраний, ассоциации и религии. Крым входит в состав Украины. Соединенные Штаты вновь осуждают российскую оккупацию Крыма и призывают к ее немедленному прекращению. Наши санкции в отношении Крыма сохранятся до тех пор, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине», – отметили в ведомстве.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».