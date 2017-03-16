После закрытия зоопарка в Ялте животных могут усыпить – попечительский совет «Сказки»

После закрытия зоопарка «Сказка» в Ялте животные будут обречены, поскольку средств на их содержание не останется, заявила секретарь попечительского совета Ялтинского зоопарка и парка львов «Тайган» Галина Ломакина.

В заявлении Ломакиной, опубликованном в блоге директора зоопарка Олега Зубкова, говорится о том, что решение о закрытии ялтинского зоопарка на три месяца «стало шоком».

«Если закроют «Тайган», который пока может окупать расходы на содержание животных, уникальную коллекцию придется усыплять, катастрофа... Все делается для того, чтобы именно так и случилось», – говорится в сообщении Ломакиной.

В Ялте 16 марта российские власти закрыли зоопарк «Сказка», по словам директора парка Олега Зубкова, налоговая инспекция сделала это на основании недостающих данных на билетах в парк.

По словам предпринимателя, закрытие зоопарка – «план крымских властей по его разорению».

У крымского предпринимателя Олега Зубкова – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. Отношения крымского бизнесмена Олега Зубкова с главой российской ветеринарной службы Крыма Валерием Ивановым испортились в период крымского блэкаута. Тогда в ялтинском зоопарке «Сказка» умерли тигрята белой тигрицы Тигрюли, подаренной Олегу Зубкову Юлией Тимошенко. Валерий Иванов и российский экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявили, что краснокнижные животные погибли в результате ненадлежащего содержания. Предприниматель убежден, что тигрята стали жертвой инфекции в результате ослабления иммунитета от переохлаждения в отсутствии электроэнергии.

В 2016 году Олег Зубков посетил 150 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.