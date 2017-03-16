Посол США в ООН: мы никогда не должны доверять России

Посол США в ООН Никки Хейли заявляет, что Вашингтон никогда не должен доверять России. Она сказала об этом в телевизионном интервью, которое транслировалось 16 марта, в тот же день, когда Госдепартамент США резко осудил аннексию Россией украинского Крыма, которую Хейли также публично осудила.

Заявление Хейли появилась в то время, когда в США все чаще говорят о вмешательстве России в избирательную кампанию, направленную на то, чтобы помочь Дональду Трампу победить соперницу от Демократической партии Хиллари Клинтон. Кремль отрицает эти обвинения.

Дональд Трамп признал, что считает, что именно Россия стоит за хакерством и пропагандистскими усилиями по вмешательству в ход выборов, но, по его оценке, это не повлияло на результаты голосования.

Отвечая на вопрос американского телеканала NBC о том, какую политику Трамп должен проводить в отношении России, Хейли сказала: «Отнестись к этому серьезно». «Мы никогда не должны доверять России», – отметила она, добавив, что США нужны «все факты», чтобы сформулировать правильный ответ Москве.

Телекомпания NBC спросила, совпадают ли оценки Хейли и Трампа по России. «Я не буду говорить о том, какую позицию занимает президент, потому что я не знаю», – отметила она.

На протяжении своей избирательной кампании Трамп положительно отзывался о президенте России Владимире Путине и обещал улучшить отношения с Россией.

Представители как Демократической, так и Республиканской партии в Конгрессе выражают обеспокоенность тем, что более мягкая линия США в отношении России под руководством Трампа может предоставить Москве карт-бланш для расширения агрессии в Украине.