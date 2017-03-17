Россия заплатила бывшему советнику Трампа более 67 тысяч долларов – конгрессмен

Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Флинн получил до президентских выборов в США от российских компаний более 67 тысяч долларов. Об этом, как утверждает конгрессмен-демократ Элайджа Каммингс, свидетельствуют обнародованные им 16 марта документы.

Новые документы содержат, в частности, данные, что Флинн получил 11 тысяч 250 долларов за два выступления в Вашингтоне – одно в августе 2016 от российской авиакомпании «Волга – Днепр», другое – в сентябре того же года от американской дочери российской компании по кибербезопасности «лаборатория Касперского».

Член Палаты представителей от штата Мэриленд Элайджа Каммингс попросил администрацию президента Трампа всесторонне зарегистрировать контакты Флинна с иностранными правительствами и интересами.

Ранее американские СМИ сообщили, что Флинн принял 33 тысячи 750 долларов от финансируемого правительством России телеканала RT. Это произошло в Москве в декабре 2015 года, за несколько месяцев до того, как Флинн официально стал советником в избирательной кампании будущего президента Трампа.

Трамп в феврале освободил Флинна с должности советника по национальной безопасности, заявив, что этот чиновник ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса и других официальных лиц Белого дома о содержании своих бесед с послом России в США.

Связи Флинна с Россией являются предметом расследования со стороны ФБР и профильных комитетов Конгресса США.