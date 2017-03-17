Адвоката Полозова снова вызывают к следователю в Крыму

Российский адвокат Николай Полозов сообщил в своем Твиттере, что его снова вызывают в управление следственного комитета России по Крыму.

«Во вторник вновь вызывают в ГСУ СК РФ по РК. Это все по тому делу «ФСБ против адвокатской тайны». Измором хотят взять», – написал он.

6 марта адвокат Николай Полозов уже давал объяснения в рамках доследственной проверки в главном управлении российского Следственного комитета по Крыму.

В отношении адвоката Николая Полозова в Крыму 20 декабря возобновили уголовное дело. Основной целью таких действий российской правоохранительной системы в Крыму правозащитники считают желание отстранить Полозова от защиты в «деле Умерова».

Верховный суд Крыма 14 февраля отклонил апелляционную жалобу адвоката Николая Полозова на постановление судьи Киевского районного суда Симферополя Виктора Можелянского о разрешении следователю ФСБ Росии Игорю Скрипке допросить его как свидетеля по «делу Умерова».

Решение суда первой инстанции оставили без изменений. Таким образом, Верховный суд Крыма признал законным принудительное задержание Полозова сотрудниками ФСБ России 25 января, которое сам адвокат квалифицировал, как похищение.

Отстранение Полозова может повлиять на ход судебных заседаний в процессе по «делу Умерова». Такое мнение озвучил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.