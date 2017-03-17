В акваторию Черного моря вошел французский фрегат

Фрегат ВМС Франции La Fayette вошел 16 марта вечером в акваторию Черного моря, следуя в Болгарию. Об этом сообщил на официальной странице в Твиттере информационный портал Bosphorus Observer, который отслеживает прохождение судов через пролив Босфор.

По данным этого портала, размещенное на палубе корабля с бортовым номером F-710 дополнительное оборудование замаскировано.

Согласно заявлению посольства Франции в Румынии, фрегат будет участвовать в совместных учениях с местными ВМС с 24 по 27 марта.