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Новости

В акваторию Черного моря вошел французский фрегат

Ракетный фрегат ВМФ Франции La Fayette, архивное фото

Ракетный фрегат ВМФ Франции La Fayette, архивное фото

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Фрегат ВМС Франции La Fayette вошел 16 марта вечером в акваторию Черного моря, следуя в Болгарию. Об этом сообщил на официальной странице в Твиттере информационный портал Bosphorus Observer, который отслеживает прохождение судов через пролив Босфор.

По данным этого портала, размещенное на палубе корабля с бортовым номером F-710 дополнительное оборудование замаскировано.

Согласно заявлению посольства Франции в Румынии, фрегат будет участвовать в совместных учениях с местными ВМС с 24 по 27 марта.

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