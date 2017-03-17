В российских судах прокурор всегда сильнее адвоката – эксперт

Соревновательная функция между сторонами обвинения и защиты в российских судах сошла на нет, особенно явно отсутствие состязательности видно в политических делах. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказал российский адвокат Александр Попков.

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​«В России отсутствует состязательность, потому что у прокуроров всегда больше прав. В том числе, право доступа к судье в любое время. Состязательности в российских судах уже практически нет, она просто формальная. В политических делах на порядок меньше этой состязательности, и там вообще нельзя говорить о том, что какими-то юридическими способами можно чего-то добиться – победы или оправдания. Мы (адвокаты – КР), можем либо снизить сроки, либо частично что-то отсечь», – рассказал Попков.

Российский адвокат, член международной правозащитной группы «Агора», Александр Попков начал заниматься правозащитной деятельностью после длительной работы в российских правоохранительных органах. В 2010 году уволился из военного ведомства и начал работать юристом. Спустя два года Александр Попков получил статус адвоката.

С того времени Александр Попков оказывал юридическую помощь гражданским и экологическим активистам в Сочи и Краснодарском крае, подвергавшимся давлению со стороны правоохранительных органов. Также Попков занимался делами мигрантов и сотрудников СМИ.

После аннексии Крыма Александр Попков начал заниматься, в том числе, делами крымских политзаключенных. Попков защищал в суде крымчанина Геннадия Афанасьева, осужденного на семь лет колонии строгого режима по делу о терактах, которые якобы готовились в Крыму.

Александр Попков также известен защитой Дмитрия Штыбликова, арестованного в аннексированном Крыму. Российское следствие подозревает украинца в диверсионной деятельности. Также Попков ведет дела журналиста Николая Семены, которого ФСБ обвиняет в экстремизме, и правозащитника Эмир-Усеина Куку, обвиняемого в участии в организации «Хизб ут-Тахрир».

По данным правозащитников, украинских «узников Кремля» сегодня – не менее 44.