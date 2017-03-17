В Крыму создали комитет по интеграции Донбасса и России

В аннексированном Крыму в Ливадийском дворце создан интеграционный комитет «Россия – Донбасс». Об этом 17 марта сообщает «РИА Крым».

По словам депутата Госдумы России, координатора данного комитета Андрея Козенко, идея его создания возникла в январе 2017, когда главари группировок «ДНР» и «ЛНР» Александр Захарченко и Игорь Плотницкий посетили аннексированный Крым.

«Никакого секрета не открою, если скажу, что Россия оказывает существенную всестороннюю поддержку нашим братским республикам. Абсолютно очевидно, что назрела необходимость общественной координации многочисленных устойчивых гуманитарных связей Донбасса и России. Для выполнения этой работы мы создаем постоянно действующий интеграционный комитет «Россия – Донбасс», – сообщил Козенко.

В состав интеграционного комитета вошли общественные и политические деятели соседней России, представители субъектов России, имеющие опыт реализации совместных «гуманитарных» проектов с группировками «ДНР» и «ЛНР», а также их представители.

16 марта главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко заявил, что рассчитывает на поставки фруктов и овощей с территории аннексированного Крыма.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».