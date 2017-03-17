Переселенцы из Крыма смогут вернуть имущество в течении трех лет после деоккупации

На заседании Кабинета Министров Украины 16 марта был утвержден законопроект, который позволит депортированным с оккупированных территорий Украины вернуть свое имущество не позднее, чем через три года после деоккупации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

«Лицо, которое получило статус депортированного, имущество которого изъято в результате депортации и находится на территории временно оккупированной Украины или на территории проведения антитеррористической операции, имеет право подать заявление про компенсацию и возвращение имущества, не позднее трех лет после полного восстановления конституционного строя Украины на указанных территориях», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что данная инициатива возникла из-за того, что невозможно полноценно обеспечить реализацию статьи 7 Закона Украины, где говорится, что изъятые в результате депортации здания и другое имущество по возможности возвращаются людям или компенсируются деньгами.

«Поскольку, в результате аннексии Россией Крыма и проведения антитеррористической операции на отдельных территориях Донецкой и Луганской области, органы государственной власти не могут выполнять свои полномочия на этих территориях. Учитывая данные факторы, Министерство инициировало, а правительство поддержало, внесение изменений в статью 7 Закона Украины», – добавили в пресс-службе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».