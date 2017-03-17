Общественники представили законопроект с целью восстановить избирательные права переселенцев

Эксперты ряда общественных организаций, которые занимаются реформированием избирательного законодательства и защитой прав переселенцев, выступили с предложением о внесении изменений в ряд законов о выборах в Украине.

Новый законопроект разработан с целью реализации права на голос переселенцев из неподконтрольных Украине территорий и трудовых мигрантов, рассказали общественники на пресс-конференции в Киеве 17 марта.

В частности, эксперты предлагают возможность внесения изменений в госреестр избирателей по принципу фактического проживания граждан. Основанием для этого может стать справка внутренне перемещенного лица, договор аренды недвижимости, документ о праве собственности на недвижимость в регионе проживания без регистрации, регистрация супругов или родственников гражданина по новому избирательному адресу, пояснил аналитик гражданской сети «ОПОРА» Александр Клюжев.

Как указал старший советник по юридическим вопросам Международного фонда избирательных систем (IFES) Денис Ковриженко, законопроект разрабатывался при участии всех заинтересованных сторон и исключает возможность «избирательного туризма». Законопроект ограничивает возможность множественной перерегистрации места голосования для граждан (внести изменения в госреестр избирателей можно один раз в год).

Общественники указали на необходимость для многих переселенцев сохранения места регистрации на оккупированных территориях. По их словам, тому есть масса причин – от социальных связей до гарантирования сохранения права на собственность.

В ближайшую неделю представители общественных организаций планируют зарегистрировать проект в Верховной Раде. Кроме того, запланировано проведение разъяснительной работы, информационных акций среди граждан.

Из-за аннексии Крыма Россией в марте 2014 года, многие стали выезжать с полуострова на материковую Украину. В Украине, по состоянию на 13 марта, зарегистрировали 1 млн 623 тысячи 726 переселенцев или 1 млн 308 тысяч 16 семей из Донбасса и Крыма.

В ведомстве сообщали, что из Донецкой и Луганской областей было зарегистрировано 1 млн 39 тыс 607 переселенцев, из Автономной Республики Крым и Севастополя – 22 тыс 853 человека.

14 июля 2015 года депутаты Верховной Рады Украины приняли закон о местных выборах, в котором не предусмотрели право переселенцев выбирать местную власть по месту жительства. В парламенте зарегистрировали законопроекты, которые обеспечили бы право переселенцев голосовать, однако депутаты так и не поддержали эти изменения.