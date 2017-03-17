Овсянников заявил о намерении участвовать в выборах губернатора Севастополя

Подконтрольный Кремлю глава Севастополя Дмитрий Овсянников принял решение участвовать в выборах на пост губернатора города. Об этом 17 марта сообщает «ТАСС».

По словам Овсянникова, в начале апреля он планирует представить свою предвыборную программу.

«Вчера я направил документы для участия в праймериз «Единой России», политсовет их утвердил, уже с 4 апреля я буду встречаться с партийными ячейками, на встречах я представлю свою предвыборную программу. В целом, моя предвыборная кампания будет построена на реальной работе, которую делает правительство Севастополя», – рассказал Овсянников.

Подконтрольный Кремлю парламент Севастополя 14 марта принял в окончательной редакции закон о выборах главы региона. Парламентарии рассмотрели во втором чтении законопроект «О выборах губернатора Севастополя» с учетом поступивших поправок, среди которых были как технические корректировки, так и существенные изменения нормативного акта.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».