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В Крыму суд оставил «украинского диверсанта» под арестом

Железнодорожный районный суд Симферополя

Железнодорожный районный суд Симферополя

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Подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя оставил «украинского диверсанта» Редвана Сулейманова под стражей до 9 июня 2017 года. Об этом 17 марта сообщил крымский адвокат Эдем Семедляев в комментарии Крым.Реалии.

«Сегодня было предварительное заседание, на котором рассмотрели ходатайство прокурора о продлении меры пресечения на три месяца. Судья удовлетворил данное ходатайство и продлил арест до 9 июня 2017 года», – сообщил Семедляев.

Адвокат добавил, что следующее заседание назначили на 27 марта на 10.00.

10 августа ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа была задержана группа «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты в Крыму.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и назвали их «провокацией» российских спецслужб.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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