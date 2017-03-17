Коммунист Кискин призвал к перезагрузке власти в Крыму и соседней России

Подконтрольный Кремлю депутат Симферопольского городского совета от КПРФ Степан Кискин считает, что в аннексированном Крыму и в соседней России стоит сделать «перезагрузку власти», нынешнюю власть он назвал коррумпированной. Об этом Степан Кискин заявил 17 марта на митинге в Симферополе.

По словам симферопольского коммуниста, после «выборов» в аннексированном Крыму к власти пришли коррупционеры.

«Пришла буржуазная, коррумпированная власть. Началась вакханалия, коррупционная составляющая, которая довела до того, что не только в нашем городе, но и по всему Крыму чиновников сажают, они воруют, приходят новые чиновники – все идет по кругу и ничего не меняется... Пора сделать перезагрузку власти», – выступил с заявлением симферопольский депутат.

Он добавил, что в Крыму и в соседней России необходимо провести «честные выборы».

В 2015 году Степан Кискин написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором подверг критике существующую в стране избирательную систему и внес предложения для ее улучшения.

Крымский депутат полагает, что в России необходимо «срочно изменить избирательную систему для воплощения демократической идеи социальной справедливости и равных возможностей», для этого он предлагает проводить выборы во все органы власти исключительно по партийным спискам и запретить самовыдвиженцам участвовать в выборах.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».