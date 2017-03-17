Дело активиста Балуха в Крыму начали рассматривать по существу – правозащитница

Дело крымского активиста Владимира Балуха начали рассматривать в подконтрольном Кремлю крымском суде по существу. Об этом 17 марта в комментарии Крым.Реалии рассказала координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

«Предыдущие судебные заседания были связаны с мерой пресечения, сейчас дело перешло в Раздольненский суд для рассмотрения по существу», – заявила Скрипник.

По ее словам, 16 марта начали рассматривать дело, на заседании допросили четырех свидетелей: супругу Владимира Балуха, его односельчанина и двоих сотрудников российского МВД.

Правозащитница отметила, что односельчанин Балуха рассказал о том, что Владимир является позитивным человеком, и никаких негативных оценок подсудимому не давал.

«Важными были также показания Натальи, которая говорила о моментах, которые указывают на серьезные нарушения в ходе проведения обыска 8 декабря прошлого года. Она говорила о том, что тогда было очень много людей (больше, чем положено), было непонятно, кто понятые, и с какой целью все люди пришли. Что касается показаний сотрудников полиции, то они совпадали с тем, что хотела слышать сторона обвинения», – добавила Скрипник.

По ее словам, Владимир Балух не заявлял отвод судье и прокурору, так как считает, что от этого ничего не поменяется.

«Следующее заседание назначено на 20 марта, но, скорее всего, это заседание будет перенесено, так как в Крыму этот день является выходным. Определенного графика судебных заседаний нет», – подытожила Скрипник.

В начале февраля российский правозащитный центр «Мемориал» признал задержанного крымского активиста Владимира Балуха политзаключенным и призвал немедленно его освободить.

Сотрудники российской ФСБ задержали Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Как подчеркнули в Крымской правозащитной группе, по мнению Владимира Балуха, внимание к нему со стороны полиции обусловлено его проукраинской позицией, которая выражалась открыто – на территории его дома на флагштоке все это время развевался государственный флаг Украины.