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Новости

В России коммунисты отказались участвовать в митинге в честь Крыма из-за «коммунального террора»

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на внеочередном съезде народных депутатов Москвы, сентябрь 2016 года

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на внеочередном съезде народных депутатов Москвы, сентябрь 2016 года

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Лидер российской коммунистической партии (КПРФ) Геннадий Зюганов заявил, что партия не будет принимать участия в митинге-концерте в честь «присоединения» Крыма к России в Москве. Об этом 17 марта сообщает российский «Интерфакс».

По словам Зюганова, власть «плохо поддерживает граждан России во всех субъектах страны».

Он добавил, что в регионах России пройдут акции протеста «против коммунального террора, против социального беспредела, который организовала власть».

«Вдумайтесь: 72 человека из 100 живут на 15 тыс. рублей и менее в месяц. Мы вносим предложение наполнить бюджет, партия власти отказывается. Мы вносим предложение поддержать детей войны, они отказываются. Мы вносим предложение провести реформу системы образования, они тоже отказываются. А теперь они прикрываются отдельными массовыми мероприятиями, чтобы продемонстрировать, что все под их руководством стоят в один ряд. Нам это не просто не нравится, это нечестно и недостойно», – сказал Геннадий Зюганов.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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