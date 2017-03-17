В суде по делу фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Куку объявили перерыв до 29 марта

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Подконтрольный Кремлю Киевский райсуд Симферополя 17 марта рассмотрел жалобу адвоката фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Эмира-Усеина Куку Алексея Ладина на неправомерные действия следствия. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, поскольку следствие не предоставило суду все необходимые для принятия решения документы, судья Белоусов объявил перерыв в заседании до 29 марта.
Алексей Ладин пояснил суть жалобы, которая заключается в том, что во время ознакомления с заключениями экспертов, адвокат просил сфотографировать документы, а также ознакомиться с образцами религиоведческой экспертизы и скопировать их.
В комментарии Крым.Реалии адвокат отметил, что подобные ходатайства «вполне законны».
Кроме того, адвокат ходатайствовал предоставить материалы, подтверждающие компетентность эксперта и стаж его работы.
«Дело в том, что позиция защиты основана не на каких-то вымыслах, а на решении Конституционного суда России. Он неоднократно обращался к таким моментам и подтвердил право защитника и обвиняемого ознакомиться с экспертизой путем фотографирования, истребовать данные материалы, предмет и образцы для экспертизы», – разъяснил Ладин.
В связи с тем, что суд потребовал от следствия предоставить постановления об отказе Ладину в его ходатайствах, а следователь Махнев не принес их с собой, а в устной форме рассказал, что в них было написано, судья Белоусов огласил перерыв в заседании до 29 марта.
Кроме того, Эмира-Усеин Куку заявил уже традиционный отвод судье и прокурору, которые раньше выносили в отношении него решения, по мнению защиты, неправомерные. В отводах было отказано.
Фигуранты ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир» находятся в тюрьме уже более года. Первых четверых обвиняемых арестовали 11 февраля 2016 года. Наиболее известный из них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку. Кроме него были задержаны алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.
Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».
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