Чубаров: Вещание на Крым – важный шаг для возвращения контроля над полуостровом

Построенная в Херсонской области возле поселка Чонгар Генического района телерадиовышка, осуществляющая вещание на Крым – важный шаг к возвращению полуострова под контроль Украины. Об этом на церемонии открытия вышки 17 марта сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров.

Он отметил, что на материковой Украине принимают действенные меры для возвращения под контроль полуострова.

«Украина, как страна, в очень большом долгу перед крымскотатарским народом, перед украинцами и людьми других национальностей, которые живут в Крыму. В долгу, так как не смогла защитить, когда пришел враг. Но сейчас делается все для того, чтобы вернуть Крым. И это обязательно будет. И то, что сейчас происходит здесь, на границе Херсонщины и Крыма, одно из подтверждений. Мы постепенно идем к тому, чтобы как можно скорее полуостров снова стал украинским. Это будет обязательно», – сказал Рефат Чубаров.

Он также поблагодарил всех людей, причастных к строительству и оборудованию телерадиовышки, обеспечивающей вещание на Крым. И отметил, что украинское вещание на Крым «особенно важно для живущих на оккупированном полуострове крымских татар».

«У нас появилась возможность нести им слово правды на родном языке. Для нас, крымских татар, живущих за пределами своей родины, нет другой возможности, кроме как с материковой Украины, говорить с собственным народом на родном языке. Для нас это очень важно», – подчеркнул Чубаров.

Он выразил надежду на то, что с помощью новой телерадиовышки будет возобновлено вещание на полуостров крымскотатарских электронных СМИ – телеканала ATR, радиостанций «Лидер» и Meydan.

Глава министерства информационной политики Украины Юрий Стець сообщил, что в течение года количество радиостанций, которые вещают на Крым, будет увеличено вдвое.

В пятницу, 17 марта, состоялось торжественное открытие телерадиовышки в поселке Чонгар неподалеку от админграницы с Крымом. Ее установили для возобновления вещания украинских телеканалов и радиостанций на территорию аннексированного Россией полуострова.