МИД Украины известно о применении пыток к задержанному в Крыму Евгению Панову – Беца

Министерство иностранных дел Украины располагает информацией о применении пыток к украинцу Евгению Панову, задержанному по подозрению в организации диверсий в Крыму в 2016 году. Об этом заявила спикер украинского МИД Марьяна Беца на брифинге в пятницу 17 марта.

«Категорически осуждаем такие незаконные действия и требуем от России немедленно соблюдать права человека», – подчеркнула Беца.

Она отметила, что министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением подконтрольного Кремлю Киевского райсуда Симферополя продлить срок содержания под стражей граждан Украины Евгения Панова и Андрея Захтея, которых задержали по подозрению в организации диверсий в Крыму.

«Требуем удовлетворить неоднократные обращения посольства Украины в России с требованием обеспечить доступ украинских консулов к Евгению Панову и Андрею Захтею. Отказ российских органов власти разрешить украинским консулам встречу с Пановым и Захтеем является грубым нарушением Венской конвенции о консульских сношениях и Консульской конвенции между Украиной и Россией, а также очередным свидетельством систематического игнорирования Российской Федерацией прав незаконно удерживаемых граждан Украины», – отметила представитель МИД Украины.

10 августа ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа 2016 года в аннексированном Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО Лефортово, после – вернули в Крым.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и назвали их «провокацией» российских спецслужб.

Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

Евгению Панову и Андрею Захтею суд продлил арест до 7 июня 2017 года, судебные слушания состоялись в Крыму 2 и 3 марта.