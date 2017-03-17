Трамп выразил Меркель преданность Вашингтона НАТО

Президент США Дональд Трамп заявляет, что во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель выразил «четкую поддержку» Вашингтона НАТО, но отметил, что союзники должны платить «справедливые взносы» на оборону.

Об этом Трамп заявил 17 марта во время пресс-конференции с Меркель в Белом доме после встречи с ней, которая происходит в период разногласий между двумя союзниками по поводу НАТО и мигрантов.

Трамп также поблагодарил Меркель за «обязательства» немецкого правительства увеличить расходы на оборону.

Во время президентской кампании прошлого года Дональд Трамп критиковал НАТО и ставил под сомнение его действенность. Это вызвало волнения союзников, в частности из Восточной Европы, которые обеспокоены агрессией России в Украине.